उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने CDS जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया और प्रदेश में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की. जनरल रावत के निधन पर प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक तीन दिनों का राजकीय शोक रहेगा. मुख्यमंत्री ने रावत के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि उत्तराखंड को अपने इस सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा. शोक संदेश में धामी ने जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका तथा अन्य लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की. उन्होंने ईश्वर से शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की.Also Read - जनरल Bipin Rawat से पहले एक अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी की भी Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में पत्नी संग गई थी जान

Three-day State mourning in Uttarkhand on the demise of Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, his wife and other Armed Forces personnel in a helicopter crash in Coonoor, Tamil Nadu earlier today: Abhinav Kumar, Additional Principal Secy to Uttarakhand CM

— ANI (@ANI) December 8, 2021