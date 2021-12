CDS Gen Bipin Rawat’s Chopper Crashes: तमिलनाडु में कुन्नूर के पास सेना का एक MI सीरीज का हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) हो गया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे. भारतीय वायु सेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. हादसे की जानकारी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की दी. भारतीय वायु सेना ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश के संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं.Also Read - CDS बिपिन रावत के क्रैश हुए Mi-17V-5 हेलीकॉप्‍टर के बारे में जान लें ये सभी खास बातें

Defence Minister Rajnath Singh is monitoring the situation following crash of IAF chopper carrying CDS Bipin Rawat & others. A meeting of senior Defence Ministry officials is underway. Singh has briefed the PM about the crash: Sources

