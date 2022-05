Biplab Deb Regins: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. न्यूज एजेंसी PTI की खबर के अनुसार, बिप्लब कुमार देब (Biplab Deb) ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है. रिपोर्ट के मुताबिक रात 8 बजे बीजेपी विधायक विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा. विधायक दल की बैठक के लिए BJP के पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंच गये हैं. मालूम हो कि त्रिपुरा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.Also Read - टी20 विश्व कप से पहले ही भारतीय टीम में वापसी करेंगे दिनेश कार्तिक: सुनील गावस्कर

बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हमारे मुख्यमंत्री बिप्लब देब (Biplab Kumar Deb) जी के नेतृत्व में बीते चार वर्षों में त्रिपुरा में विकास, स्थिरता और प्रशासन की दृष्टि से काफी अच्छे कार्य हुए हैं. सरकार आने से पहले भी बिप्लब देब जी का संगठन में और सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में एक बहुत प्रभावी योगदान रहा है. Also Read - गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नौ देशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजेगा भारत

Union Minister & BJP leader Bhupender Yadav & BJP National General Secretary Vinod Tawde are in Tripura as the central observers. The new leader who will replace Biplab Kumar Deb will be announced this evening.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिप्लब देब जी की पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में भूमिका बढ़ाने के लिए, उनके पार्टी संगठन की गतिविधियों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए उन्होंने माननीय राज्यपाल जी को त्यागपत्र सौंपा है.

Tripura | A meeting of the legislative party will be held at 8 pm. The new leader will be elected, said Union Minister & BJP central observer, Bhupender Yadav, after Biplab Kumar Deb resigned as the Chief Minister pic.twitter.com/WlxlCeIEQF

— ANI (@ANI) May 14, 2022