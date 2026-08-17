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Bengal Hotel Fire: सुबह-सुबह होटल में लगी आग, कमरों में सो रहे थे गेस्ट, 6 लोगों की जलकर मौत

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सोमवार सुबह तारापीठ के पास एक होटल में अचानक भीषण आग लग गई. हादसे के वक्त कई श्रद्धालु सो रहे थे. शुरुआती जानकारी में छह लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 17, 2026, 8:43 AM IST
Bengal Hotel Fire: सुबह-सुबह होटल में लगी आग, कमरों में सो रहे थे गेस्ट, 6 लोगों की जलकर मौत

Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सोमवार (17 अगस्त) सुबह बड़ा हादसा हो गया. तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में अचानक आग भड़क उठी. घटना के समय होटल में बड़ी संख्या में गेस्ट ठहरे हुए थे, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार होने के कारण तारापीठ में काफी भीड़ थी.

बताया जा रहा है कि आग उस वक्त लगी जब ज्यादातर लोग अपने कमरों में सो रहे थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. आग पर अब काबू पा लिया गया है. फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है और शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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