Bird Flu News: कोरोना संकट के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है. राजस्थान, मध्यप्रदेश और केरल के बाद अब हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है. हिमाचल के कांगड़ा के पौंग झील में 1775 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है. Also Read - Bird Flu: मध्यप्रदेश-राजस्थान के बाद केरल में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, जानें क्या हैं इसके लक्षण और बचाव के उपाय...

अधिकारियों ने बताया कि मृत पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं. इसके बाद कांगड़ा जिला प्रशासन ने जिले के फतेहपुर, देहरा, जवाली और इंदौरा उप मंडल में मुर्गी, बत्तक, हर प्रजाति की मछली और उससे संबंधित उत्पादों जैसे अंडे, मांस, चि​कन आदि की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Himachal Pradesh: No movement of humans shall be allowed within one km radius of Pong Dam or alert zone declared by Kangra district administration, says Kangra district magistrate in an official order

