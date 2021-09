भुवनेश्वर: सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (Biju Janata Dal) के अध्‍यक्ष नवीन पटनायक (BJD President Naveen Patnaik) ने कल बुधवार को अपनी पार्टी के चिलिका विधानसभा (Chilika Assembly Constituency) से विधायक प्रशांत कुमार जगदेव (MLA Prashanta Kumar Jagdev) को पार्टी से तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.Also Read - इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, अब तक बीजेपी प्रवक्ता थे

बता दें खुर्दा जिले में एक स्थानीय बीजेपी नेता को कथित रूप से पीटते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (video went viral on social media) हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.

Biju Janata Dal (BJD) President Naveen Patnaik on Wednesday suspended Prashanta Kumar Jagdev, MLA from Chilika Assembly Constituency from the party with immediate effect. pic.twitter.com/BBhbxnnMLT

