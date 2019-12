भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेडी एनआरसी का समर्थन नहीं करता, हालांकि, पार्टी संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन करती है, क्योंकि यह सिर्फ विदेशियों पर लागू होता है, भारतीयों पर नहीं.

उन्होंने ओडिशा के लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर यकीन नहीं करें और शांति बनाए रखें.

मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही राज्य की राजधानी में लोगों ने कानून के विरोध में शांतिपूर्ण रैली निकाली थी और पटनायक से अनुरोध किया था कि वह संशोधित नागरिकता कानून एवं राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) पर बीजद सरकार का रुख स्पष्ट करें.

Odisha CM: #CitizenshipAmendmentAct has nothing to do with Indian citizens, it only deals with the foreigners. BJD MPs in Lok Sabha & Rajya Sabha had made it clear that we don’t support NRC, I appeal to citizens to let peace prevail & not to indulge in rumour mongering.(file pic) pic.twitter.com/jMsNKy3ebm

