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OBC से ब्राह्मण तक, किस-किस समुदाय से आते हैं बीजेपी के CM? देखें सम्राट चौधरी समेत सभी 16 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक नया इतिहास रच दिया है. सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही अब देश के 16 राज्यों में भाजपा के अपने मुख्यमंत्री हैं.
भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया है. आज की तारीख में देश के 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यमंत्री सत्ता संभाल रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे ताजा और ऐतिहासिक नाम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है. आजादी के 75 साल बाद यह पहला मौका है जब बिहार की कमान सीधे तौर पर किसी भाजपा नेता के हाथ में है.
अगर हम इन 16 मुख्यमंत्रियों की सोशल प्रोफाइल यानी उनकी जाति और समुदाय को देखें, तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है. भाजपा, जिसे कभी केवल सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, आज उसकी कमान सबसे ज्यादा ओबीसी और आदिवासी नेताओं के हाथ में है.
OBC का बढ़ा दबदबा!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. इसका नतीजा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में साफ दिखता है.
- सम्राट चौधरी (बिहार)- कुशवाहा (कोइरी) समाज से आते हैं, जो बिहार में एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक है.
- मोहन यादव (मध्य प्रदेश)- यादव समुदाय से हैं, जो हिंदी बेल्ट की राजनीति में बहुत अहम हैं.
- नायब सिंह सैनी (हरियाणा)- गैर-जाट ओबीसी राजनीति का प्रमुख चेहरा हैं.
- भूपेंद्र पटेल (गुजरात)- पाटीदार समाज के कड़वा पटेल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.
- युमनाम खेमचंद सिंह (मणिपुर)- मणिपुर के मैइती समुदाय से हैं, जिन्हें वहां ओबीसी का दर्जा प्राप्त है.
सवर्ण और कोर वोट बैंक का तालमेल
भाजपा ने अपने कोर वोट बैंक यानी ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समुदाय को भी बराबर की तवज्जो दी है.
- योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश)- यूपी की कमान राजपूत (क्षत्रिय) समुदाय के योगी आदित्यनाथ के हाथ में है.
- भजनलाल शर्मा (राजस्थान)- राजस्थान में संगठन से निकले ब्राह्मण चेहरे को मौका देकर पार्टी ने सबको चौंका दिया था.
- पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड)- पहाड़ी क्षत्रिय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं.
- देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र) और डॉ. माणिक साहा (त्रिपुरा)- ये दोनों ब्राह्मण समुदाय से आते हैं.
- रेखा गुप्ता (दिल्ली)- दिल्ली की कमान वैश्य (बनिया) समुदाय की रेखा गुप्ता के पास है.
- हिमंत बिस्वा सरमा (असम)-असमिया ब्राह्मण समुदाय से.
- प्रमोद सावंत (गोवा)- मराठा समुदाय से ताल्लुक.
आदिवासी चेहरों पर भरोसा
ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्रियों को चुनकर एक बड़ा संदेश दिया है.
- विष्णु देव साय (छत्तीसगढ़)- एक कद्दावर आदिवासी नेता.
- मोहन चरण माझी (ओडिशा)- संथाल जनजाति से आते हैं, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी ताल्लुक रखती हैं.
- पेमा खांडू (अरुणाचल)- मोनपा जनजाति के प्रमुख नेता हैं.
देश का राजनीतिक नक्शा
आज के दौर में देश का एक बड़ा हिस्सा भगवा रंग में रंगा नजर आता है. उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख राज्यों जैसे- दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और अब बिहार तक भाजपा का राज है.
21 राज्यों में एनडीए की सरकार
अगर राज्यों की बात करें तो कुल 21 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में एनडीए (16 भाजपा + 5 सहयोगी) की सरकारें हैं. दक्षिण भारत अभी भी भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है. केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में अभी भी क्षेत्रीय दलों या कांग्रेस का शासन है. लेकिन बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनना यह बताता है कि पार्टी अब उन किलों को भी फतह कर रही है जहां वह कभी केवल ‘जूनियर पार्टनर’ हुआ करती थी.
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