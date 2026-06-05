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K. Annamalai Resignation: 'पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा', अन्नामलाई के इस्तीफे पर BJP का रिएक्शन

तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे युवा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. अभी तक इस्तीफे की वजह मालूम नहीं है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 5, 2026, 1:14 PM IST
K. Annamalai
अन्नामलाई कुप्पुसामी का BJP से इस्तीफा मंजूर @Instagram

हाल ही में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से बड़ा झटका लगा है. प्रदेश में पार्टी का चेहरा रहे युवा नेता के. अन्नामलाई कुप्पुसामी (K. Annamalai) ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इसका मतलब यह है कि अब वह बीजेपी से अलग हो गए हैं. उन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जो सपने देखे थे, उन्हें पीछे छोड़ उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली हैं. जानकार इसे दक्षिण में अपने लिए सत्ता के दरवाजे खोलने को बेताब बीजेपी के लिए झटका मान रहे हैं, लेकिन प्रदेश बीजेपी को की इससे अलग है.

तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने कहा कि अन्नामलाई के इस्तीफे से पार्टी को ‘कोई नुकसान’ नहीं होगा. इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश BJP प्रमुख ने कहा, ‘बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है. बीजेपी दुनिया की एक बड़ी पार्टी है.’ हालांकि आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रमुख का रुख इस राय से थोड़ा अलग था. उन्हें उम्मीद थी कि अन्नामलाई भविष्य में किसी समय पार्टी में वापस आएंगे.

और पढ़ें: BJP छोड़ने के बाद क्या नई पार्टी बनाएंगे अन्नामलाई? तमिलनाडु के 'सिंघम' ने बता दिया पूरा राजनीतिक रोडमैप

K. Annamalai Left BJP

तमिलनाडु के युवा नेता के. अन्नामलाई का BJP में इस्तीफा मंजूर @Instagram

अन्नामलाई ने हाल ही में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी. इसके बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी लेकिन वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और शुक्रवार को आखिरकार पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आधिकारिक तौर पर उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी है. पार्टी की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया, ‘अन्नामलाई ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके इस इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.’ इस प्रेस रिलीज को बीजेपी के महासचिव और बीजेपी मुख्यालय के इन्चार्ज अरुण सिंह ने जारी किया.

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि आखिर दक्षिण भारत के इस युवा नेता ने किस बात से नाराज होकर पार्टी का साथ छोड़ा है. दोनों ही पक्षों की ओर से अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है. अन्नामलाई दो जून को दिल्ली आकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात की थी. इसके बाद गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह से भी एक गोपनीय मुलाकात की थी.

234 विधान सभा सीटों वाले तमिलनाडु में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों बीजेपी को एकमात्र सीट मिली है, जबकि वोट प्रतिशत के मामले में वह राज्य में तीसरे स्थान पर रही और उसे यहां करीब 2.97 फीसदी वोट हासिल हुए. हालांकि इन चुनावों में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई किसी खास भूमिका में दिखाई नहीं दिए थे.

अन्नामलाई ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य सीनियर नेताओं के सामने पार्टी छोड़ने की इच्छा जताई. वह अपनी इच्छा जताने के बाद तमिलनाडु लौट रहे थे और इस सिलसिले में एक बार एयरपोर्ट पर पहुंच भी चुके थे कि पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें दिल्ली छोड़ने से पहले एक बार फिर अहम मुलाकात के लिए वापस बुला लिया गया. पार्टी नेताओं की ओर से उन्हें अपना यह फैसला बदलने के लिए काफी कोशिशें की गईं लेकिन जब वह नहीं माने तो आखिरकार पार्टी ने उनका यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया. अटकलें हैं कि वह तमिलनाडु में नए राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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