नई दिल्लीः कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है और आज सुबह इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला. एनसीपी के लगभग 22 विधायक का ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है जिसके बाद बीजेपी ने राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया. एनसीपी के समर्थन के बाद अब महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी की सरकार बन गई है. देवेंद्र फडणवींस ने आज सुबह राजभवन में सीएम पद की शपथ ली वहीं एनसीपी के अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

Devendra Fadnavis took oath as Maharashtra Chief Minister again,NCP’s Ajit Pawar took oath as Deputy CM,oath was administered by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhawan pic.twitter.com/KrejSTXTBd

Sources: Ajit Pawar is the leader of Parliamentary board of NCP and no decision of NCP is taken without Sharad Pawar’s assent https://t.co/gks7WGb5MQ

— ANI (@ANI) November 23, 2019