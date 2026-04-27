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राज्यसभा में बढ़ गई भाजपा और NDA की ताकत, राघव चड्ढा समेत 7 सांसद BJP के हुए, जानिए कितनी हो गई कुल संख्या
आप के बागी सांसदों के भाजपा का दामन थामने से पहले राज्यसभा में इसके पास 106 सदस्य थे. NDA के पास सात नॉमिनेटेड सदस्यों को मिलाकर 141 सांसद थे.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले 7 राज्यसभा सांसद अब आधिकारिक रूप से बीजेपी के सदस्य हो गए हैं. राज्यसभा सचिवालय ने ऊपरी सदन में सभी दलों के सदस्यों की संख्या को अपडेट कर दिया है. राज्यसभा चेयरमैन ने राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत 7 सासंदों के भाजपा में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
उच्च सदन में बीजेपी और NDA की ताकत बढ़ी
आप के बागी सांसदों के भाजपा का दामन थामने से पहले राज्यसभा में इसके पास 106 सदस्य थे. NDA के पास सात नॉमिनेटेड सदस्यों को मिलाकर 141 सांसद थे. अब राज्यसभा में भाजपा के 113 और एनडीए के कुल 148 सांसद हो गए हैं. इस साल के अंत में राज्यसभा की 30 से ज्यादा सीटें खाली हो रही हैं. बीजेपी को उम्मीद है कि साल के अंत तक उसकी पांच सीटें और बढ़ेंगी.
क्यों आप सांसदों पर नहीं लागू हुआ दलबदल नियम
AAP सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति से औपचारिक रूप से अपील की थी कि पार्टी छोड़ने वाले सात सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए. इस अपील में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है. हालांकि बागी AAP सांसदों पर दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं हो सकता क्योंकि किसी विधायी दल के दो-तिहाई सदस्यों को अलग होकर किसी दूसरे दल में शामिल होने की अनुमति है.
#WATCH दिल्ली: राज्यसभा चेयरमैन और भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने AAP के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दी | AAP नेता संजय सिंह ने कहा, “… भाजपा ने अशोक मित्तल पर छापे पड़वाए थे। भाजपा ने कहा था कि वे बहुत भ्रष्ट हैं। आज अशोक मित्तल भाजपा में चले गए हैं…… pic.twitter.com/JEnIK0aZ2d
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 27, 2026
नियमों के अनुसार, यदि राघव चड्ढा अकेले पार्टी छोड़ते तो उनकी सदस्यता चली जाती. लेकिन आप के 10 सांसदों में से 7 भाजपा में शामिल हो चुके हैं. राघव चड्ढा के अलावा स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं. ये संख्या दो तिहाई से ज्यादा है.
राघव चड्ढा ने ‘आप’ छोड़ने की बताई वजह
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के आप छोड़ने के फैसले पर कई सवाल उठ रहे थे. कुछ लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे तो कुछ उनके फैसले के पीछे के कारण जानना चाहते थे. इन सवालों का जवाब देने के लिए राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है. राघव चड्ढा ने कहा है कि उन्होंने बताया कि राजनीति में आने से पहले वह एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. उनके सामने एक बहुत अच्छा करियर था, लेकिन उन्होंने उस करियर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा. उन्होंने कभी करियर बनाने के लिए राजनीति नहीं की. बल्कि वे आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर बने और उस पार्टी को अपने युवा दिनों के पूरे 15 साल दिए.
#WATCH दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने और अन्य सांसदों के AAP छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर कहा, “कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या कारण है उस बारे में पूछ रहे हैं… मैं अपने करियर को बनाने के लिए नहीं बल्कि करियर छोड़कर राजनीति में आया था… AAP अब उन लोगों के हाथों… pic.twitter.com/ZCMjSIun7a
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 27, 2026
राघव चड्ढा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही. वहां काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है. री पार्टी अब कुछ भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है. ये लोग अब देश के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं.
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