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पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल की जीत का खाता खुला, किन सीटों पर जीते दोनों पार्टियों के नेता?
West Bengal Assembly Election 2026: भाजपा ने मोंतेश्वर सीट जीतकर खाता खोला है. वहीं तृणमूल ने भगवानगोला विधानसभा सीट अपने नाम की है.
West Bengal election: चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की जीत का खाता खुल गया है. भाजपा ने मोंतेश्वर सीट जीतकर खाता खोला है. वहीं तृणमूल ने भगवानगोला विधानसभा सीट अपने नाम की है. भगवानगोला से टीएमसी के रेयात हुसैन सरकार ने सीपीआई के महमूदल हसन को 56407 वोटों से हराया. मोंतेश्वर सीट से भाजपा के सैकत पांजा ने 14798 वोटों से तृणमूल के चौधरी सिद्दिकुल्लाह को हराया. भाजपा ने भातर सीट भी अपने नाम की है.
पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुमत की ओर
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता हासिल करने की ओर बढ़ रही है. लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहीं ममता बनर्जी की कुर्सी जाती दिख रही है. भाजपा अपने दम पर अकेले सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है. अब तक के ट्रेंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पीछे नजर आ रही है. अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो यह बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव होगा.
कैसे मिली भाजपा को इतनी बड़ी जीत
इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं रही, बल्कि रणनीति, वादों और सामाजिक समीकरणों की भी रही. भाजपा ने जहां अपने वादों के जरिए मजबूत नैरेटिव खड़ा किया, वहीं ‘एम फैक्टर’ ने चुनावी गणित को पूरी तरह प्रभावित किया. भाजपा ने अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया. बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर करने का वादा खासकर सीमावर्ती इलाकों में असरदार साबित हुआ. इसे सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों से जोड़कर पेश किया गया.
महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने जैसे वादों ने बड़ा असर डाला. केंद्र की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का भरोसा भी दिया गया, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग में पकड़ मजबूत हुई. राज्य में बढ़ती हिंसा और अपराध के आरोपों को भाजपा ने जोर-शोर से उठाया. ‘सख्त कानून व्यवस्था’ और यूपी मॉडल लागू करने का वादा शहरी और मध्यम वर्ग को प्रभावित करता दिखा.
ममता ने नहीं मानी हार
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच जहां शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया है. भवानीपुर सीट से उम्मीदवार ममता बनर्जी ने कहा कि काउंटिंग एजेंट और प्रत्याशी किसी भी स्थिति में काउंटिंग सेंटर न छोड़ें. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की यह रणनीति है कि शुरुआती राउंड में खुद को आगे दिखाया जाए.
ममता बनर्जी ने टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि उनकी पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे है, लेकिन यह जानकारी सही तरीके से सामने नहीं लाई जा रही. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी मर्जी से काम कर रहा है और केंद्रीय बल व पुलिस उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं.
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