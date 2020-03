नई दिल्‍ली: बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया समेत पार्टी के 9 और सहयोगी दलों के 2 नेताओं को राज्‍यसभा चुनाव में उम्‍मीदवार बनाने के लिए पहली सूची जारी की है. इसमें बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश से अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. वहीं, भाजपा ने महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट अपने सहयोगी एवं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को आवंटित की है.

बीजेपी ने जारी सूची में असम से भुवनेश्‍वर कालीता, बिहार से विवेक ठाकुर, गुजरात से अभय भारद्वाज, गुजरात से रमीबेन बारा, झारखंड से दीपक प्रकाश, मणिपुर से लिएसेंबा महाराराज, मध्‍य प्रदेश से ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया, महाराष्‍ट्र से श्रीमंत उदयन राजे भोंसले, राजस्‍थान से राजेंद्र गेहलोत का नाम सूची में जारी किया गया है.

बीजेपी ने सहयोगी दलों के दो नेताओं को अपनी सीटों से भेजने का फैसला किया है. इनमें महाराष्‍ट्र से आरपीआई-ए से रामदास आठवले और असम से बीपीएफ के बुस्‍वजीत डाइमरी के नाम शामिल हैं.

BJP announces the names of party’s candidates for the upcoming election to the Rajya Sabha. https://t.co/sQItPuDotq pic.twitter.com/FAjziadv2Q

— ANI (@ANI) March 11, 2020