Breaking News: BJP ने 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए

बीजेपी (bjp) ने आज मंगलवार को 4 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दी हैं. जी. किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, डी. पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने, सुनील जाखड़ पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं.

एटाला राजेंदर को तेलंगाना भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.