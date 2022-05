मशहूर पंजाबी गायक (Punjabi Singer) और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala) की रविवार शाम पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना से एक दिन पहले राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी. सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala Dies) ने हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मानसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था. वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला (Vijay Singla) से हार गए थे. मूसे वाला की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार, ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर हमला बोला है. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है.Also Read - आरसीपी सिंह को JDU ने अब तक घोषित नहीं किया राज्यसभा उम्मीदवार, नामांकन को बचे सिर्फ दो दिन

संबित पात्रा ने कहा, 'पंजाब के जाने माने चेहरे और राजनीति में भी सक्रिय रहे सिद्धू मूसे वाला की हत्या हो गई. ये बहुत ही दुखद घटना है जो पंजाब की कानून व्यवस्था को स्पष्ट बयां कर रही है. पहले तो उनकी सुरक्षा हटाई, उसके बाद जिन लोगों की भी सुरक्षा हटाई उस पूरी सूची को पब्लिक कर दिया. एक तरह से ये एक आमंत्रण था उन हत्यारों कि हमने इन लोगों की सुरक्षा को वापस ले लिया है और अब आप लोग अपना काम कर सकते हैं. सही मायने में अगर देखा जाए तो आज कुछ संगीन सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होते हैं.

पंजाब को अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा कंट्रोल कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भगवंत मान जी को तो सिर्फ एक कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब में बैठाया हुआ है और किस तरह से दिल्ली से पंजाब चल रही है वो हम देख रहे हैं और उसका नतीजा भी देख रहे हैं. पात्रा ने कहा कि आज जो सिद्धू मूसे वाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं जो दिल्ली में बैठकर पंजाब को चला रहे हैं. दोनों को तुरंत इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर पंजाब में ये क्या हो रहा है.

वहीं, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ‘सिद्धू मूसे वाला ने पंजाब की शान बनाई. अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के कारण आज वो शिकार हुए और 20 गोलियों से उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई. एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम किया, लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ और फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओं. लोगों को पता था कि कल ही उसकी सुरक्षा हटा ली गई है और आज उस पर हमला किया गया. आज उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं.’

I am Shocked and Deeply saddened by the gruesome murder of Siddhu Moosewala. Nobody involved will be spared. My thoughts and prayers are with his family and his fans across the world. I appeal everyone to stay calm.

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 29, 2022