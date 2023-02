राहुल गांधी के आरोपों पर हमलावर हुई BJP, जानें क्या बोले रविशंकर प्रसाद...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मोदी सरकार (Modi Govt) पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने ‘रोजगार’ ‘महंगाई’ और अडानी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. राहुल के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप लगाएं हैं.

We condemn the baseless allegations levelled by Rahul Gandhi against our govt while speaking in Parliament today. I need to remind him-he, his mother & his brother-in law are on bail. I want to ask him what are National Herald & AgustaWestland scandals?: BJP leader RS Prasad pic.twitter.com/Nu19xiLV5O — ANI (@ANI) February 7, 2023