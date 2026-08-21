राहुल-प्रियंका के धरने पर BJP हमलावर, बताया कांग्रेस नेता किस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे 'नया ड्रामा'

BJP ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब यह एहसास हुआ कि 'वंदे मातरम' पर उसका रुख गलत था, तो ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने यह धरना शुरू किया है.

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कथित पैलेट गन से घायल हुए युवक की FIR दर्ज करवाने के लिए राहुल धरने पर बैठे हैं. (Photo: ANI)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे हैं. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित ‘पैलेट गन’ से घायल हुए युवक की FIR दर्ज करवाने के लिए राहुल पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. FIR दर्ज नहीं होने के बाद वह धरने पर बैठ गये और कहा कि जब तक शिकायत नहीं ली जाती है वह नहीं हटेंगे. राहुल के विरोध-प्रदर्शन को पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का भी बयान आया है. BJP ने कांग्रेस को ‘अराजकता की पार्टी’ बताया.

‘राहुल भटका रहे देश का ध्यान’

BJP ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब यह एहसास हुआ कि ‘वंदे मातरम’ पर उसका रुख गलत था, तो ध्यान भटकाने के लिए राहुल ने यह धरना दिया. BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता ‘अराजकता की राजनीति’ कर रहे हैं. रविशंकर ने राहुल के विरोध प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अराजकता की राजनीति करते हैं. अभी वह बिना अनुमति या पूर्व सूचना के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरने पर बैठे हैं.’

News Alert ! Rahul Gandhi staging dharna to divert attention as Congress realised its stand on Vande Mataram was wrong: BJP leader Ravi Shankar Prasad. — Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026

जांच के लिए बन चुकी है उच्च-स्तरीय समिति

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक अधिकारियों ने घटना की स्वतंत्र जांच के लिए पहले ही एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘पुलिस ने उन्हें सूचित किया है कि जिस घटना का वह ज़िक्र कर रहे हैं, उस पर पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है और इसकी जांच चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई है. राहुल गांधी, क्या आप किसी कानून का सम्मान नहीं करना चाहते?’ प्रसाद ने आगे कहा कि यह विरोध प्रदर्शन ‘वंदे मातरम’ विवाद से ध्यान भटकाने का कांग्रेस का नया तरीका था. उन्होंने कहा, ‘हमें संदेह है और हम आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ पर अपने रुख के कारण मुश्किल में फंसी हुई है. राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस अभी जो कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं.’

क्यों धरने पर बैठे हैं राहुल, क्या है मांग?

मालूम हो कि शुक्रवार सुबह (अगस्त, 21, 2026) पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जमा हुए, जहां राहुल गांधी ने 20 जुलाई को पैलेट गन के इस्तेमाल के कथित पीड़ित साहिल लोचब के साथ धरना प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि पूरा देश एक बार फिर उस ‘सस्ती, ध्यान खींचने वाली राजनीति’ को देख रहा है, जिसका प्रदर्शन राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया.

#WATCH | Delhi: Union Minister JP Nadda says, “…Now, the Congress party is bent on ruining the future of children and students as well…Rahul Gandhi must realize that the public has clearly recognized his ‘hit-and-run’ attitude and political hypocrisy. No matter how much drama… https://t.co/DsCxvfZy9l pic.twitter.com/2O5GLrmgKM — ANI (@ANI) August 21, 2026

‘राहुल कर रहे नया ड्रामा’

नड्डा ने रविशंकर की बात को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसा ‘वंदे मातरम विवाद’ से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है. उन्होंने कहा, ‘अगर हम इस पूरे ड्रामे के समय पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय पूरे देश में ‘वंदे मातरम’ के मुद्दे पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. जनता कांग्रेस से राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर जवाब मांग रही है, खासकर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को तिरंगे के आकार का केक काटते हुए देखा गया था. उन्होंने कहा, ‘अपनी इस देश-विरोधी छवि को छिपाने और भारी शर्मिंदगी से ध्यान हटाने के लिए, राहुल गांधी ने जल्दबाजी में लोगों का ध्यान भटकाने के मकसद से यह नया ड्रामा रचा है.’