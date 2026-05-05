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बंगाल में BJP की जीत को लेकर क्या बोला पाकिस्तान? अमेरिका से लेकर बांग्लादेश की मीडिया ने इसपर क्या कुछ कहा

BJP Win Global Coverage: बंगाल में बीजेपी की जीत ने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींचा. लंदन से न्यूयॉर्क तक इसे ऐतिहासिक बताया गया. वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय की एंट्री ने राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सभी को चौंका दिया.

Published date india.com Published: May 5, 2026 3:58 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
बंगाल में BJP की जीत को लेकर क्या बोला पाकिस्तान? अमेरिका से लेकर बांग्लादेश की मीडिया ने इसपर क्या कुछ कहा

BJP Win Global Coverage: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत ने न केवल देश की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर गहरी नजर रखी जा रही है. दुनिया भर के बड़े मीडिया संस्थानों ने इस चुनाव परिणाम को प्रमुखता से कवर किया और इसे भारत की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा.

सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की, तो वहां के प्रमुख अखबारों ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी राजनीतिक मजबूती के तौर पर पेश किया. रिपोर्ट्स में कहा गया कि विपक्ष के मजबूत गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत यह दिखाती है कि मोदी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है. साथ ही यह भी संकेत दिया गया कि आने वाले चुनावों में इससे उन्हें रणनीतिक फायदा मिल सकता है.

अमेरिका मीडिया ने क्या कहा?

अमेरिका की मीडिया ने भी इस खबर को काफी महत्व दिया. The New York Times ने इसे ‘ऐतिहासिक जीत’ बताया और लिखा कि बीजेपी ने पहली बार ऐसे राज्य में अपनी पकड़ बनाई है, जहां पहले उसकी स्थिति बेहद कमजोर थी. वहीं, The Washington Post ने कहा कि ये नतीजा मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में स्थिति को और मजबूत कर सकता है, खासकर तब जब वे भविष्य में एक और कार्यकाल की ओर देख रहे हैं.

ब्रिटेन की मीडिया ने भी इस परिणाम को बेहद अहम माना. BBC ने इसे मोदी सरकार के लिए एक बड़ा ‘ब्रेकथ्रू’ बताया और कहा कि ये जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में बीजेपी के लंबे विस्तार अभियान का परिणाम है. वहीं The Guardian ने इसे विपक्ष के लिए बड़ा झटका बताया और कहा कि इससे भारत की राजनीतिक दिशा पर दूरगामी असर पड़ सकता है.

बांग्लादेश की मीडिया ने भी इस चुनाव को खास तवज्जो दी. Dhaka Tribune ने अपनी रिपोर्ट में बंगाल के नतीजों को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में पेश किया. साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के चुनाव परिणामों का भी जिक्र किया, जहां एक नया चेहरा राजनीति में उभरकर सामने आया.

थलपति विजय की एंट्री

दरअसल, इस पूरे चुनाव में एक और दिलचस्प पहलू रहा तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की एंट्री. अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने उनके राजनीतिक प्रदर्शन को चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज बताया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी पार्टी ने स्थापित दलों को कड़ी चुनौती दी, जिससे यह साफ हुआ कि भारत की राजनीति में नए चेहरों के लिए भी जगह बन रही है.

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कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को दुनिया भर में सिर्फ एक राज्य के चुनाव नतीजे के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे भारत की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर समझा गया. विदेशी मीडिया की नजर में यह परिणाम आने वाले वर्षों में देश की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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