नयी दिल्ली: भाजपा ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे के मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाएं बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने को ‘सत्य की जीत’ करार दिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और गांधी से ‘बेबुनियाद एवं शर्मनाक’ अभियान चलाने के लिए देश से माफी मांगने को कहा.

Now, it has been proved that disruption of Parliament over #Rafale was a sham. The time could have been better utilised for the welfare of people. After today’s rebuke from SC, Congress and its leader, for whom politics is above national interest must apologise to the nation. — Amit Shah (@AmitShah) November 14, 2019

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को उन ‘दलों एवं नेताओं’ को करारा जवाब करार दिया जो ‘बेबुनियाद एवं दुर्भावनापूर्ण’ अभियान चला रहे थे. शाह ने साथ ही उनसे माफी की मांग की. शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर संसद को बाधित करना शर्मनाक था. गृह मंत्री ने कहा कि गुरूवार का शीर्ष अदालत का फैसला एक बार फिर से नरेन्द्र मोदी सरकार की विश्वसनियता की पुष्टि करता है जो पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार से मुक्त है. अब यह साबित हो गया है कि इस मामले में संसद को बाधित करना शर्मनाक था. उस समय का उपयोग जनकल्याण के लिये किया जाना चाहिए था उन्होंने कहा कि अदालत की फटकार के बाद कांग्रेस और उनके नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए.

Supreme Court’s decision to dismiss review petition on Rafale proves that Modi Govt stands tall on its promise of transparent & corruption-free governance & exposes all lies of Rahul Gandhi #RafaleVerdict https://t.co/EOQLZ3XVgV — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) November 14, 2019



केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोला हमला

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘ आज देश यह जानना चाहता है कि वो कौन सी ताकतें थीं जो राहुल गांधी के पीछे खड़ी थीं. हम इतना ही कह सकते हैं कि यह अभियान पूरी तरह संशय से घिरा हुआ है. ‘ उन्होंने कहा, ‘ कांग्रेस ने झूठ बोला, हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान चलाया, विदेशों में भारत की साख को घटाने की कोशिश की. इसलिए, आज राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगने की जरूरत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आज मानहानि मामले पर माफी मांगने पर आपको छोड़ा है.’ प्रसाद ने कांग्रेस नेता से सवाल किया, ‘ न्यायालय ने तो माफ़ी मांगने पर आपको छोड़ दिया, लेकिन क्या देश की जनता से आंख मिलाने के लिए माफ़ी मांगेंगे आप ?’



राहुल गांधी को देश से मांफी मांगनी चाहिए: रविशंकर

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से देश से मांफी मांगे और राहुल गांधी को भी देश से मांफी मांगनी चाहिए. उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को बृहस्पतिवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं. न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं. उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.



कांग्रेस पर निशाना साधा

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिनके हाथ पूरी तरह से भ्रष्टाचार में रंगे हैं, देश की सुरक्षा से जिन्होंने खिलवाड़ किया है, वो अपने प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम को अदालत में न्याय की गुहार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि न्यायालय ने राफेल मामले पर पूरी प्रक्रिया को जांचा और इसे सही बताया, दाम की प्रक्रिया को भी जांचा और इसे सही बताया. शीर्ष अदालत ने ऑफसेट की प्रक्रिया को भी सही ठहराया है. कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रहार जारी रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब ये उच्चतम न्यायालय से हार गए तो इन्होंने इसे लोकसभा चुनाव में अपना मुख्य मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2018 को शीर्ष अदालत ने मुख्य मामले को खारिज किया था कि राफेल मामले में कोई गड़बड़ी नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने हमेशा कहा है कि राफेल की गुणवत्ता के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है.

The allegation of corruption in Rafale deal was nothing but an attempt to malign the clean & honest image of PM Modi & his Govt. The people of India will not forgive the Congress for their slanderous campaign and calumny. The Congress should apologise for misleading the people. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 14, 2019



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया

प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को तीन स्तर पर हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में हम पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने किसके इशारे पर यह आक्रामक, बेबुनियाद और शर्मनाक अभियान चलाया. यह सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार राफेल सौदे को बढ़ने नहीं दे रही थी जबकि वायुसेना 30 साल से लड़ाकू विमान मांग रही थी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ‘ राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप कुछ और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की ईमानदार एवं स्वच्छ छवि को धुमिल करने का प्रयास था. उन्होंने कहा, ‘ भारत की जनता इस दुर्भावना से प्रेरित अभियान के लिये कांग्रेस को माफ नहीं करेगी. लोगों को गुमराह करने के लिये कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए.

From Road to Parliament, Rahul Gandhi and his party tried hard to mislead the country on this issue but Truth Prevailed.

I wish Rahul Gandhi would be in country and should make apologies to nation. — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 14, 2019



सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने देश को गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन सत्य की जीत हुई. मैं आशा करता हूं कि राहुल गांधी देश में होंगे और राष्ट्र से क्षमा मांगेंगे. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘ न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है. उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष झूठ फैलाना बंद करेंगे एवं राष्ट्र निर्माण और देश की सुरक्षा के प्रति सकारात्मक योगदान देंगे.