BJP ऑफिस में PM मोदी की मौजूदगी में CEC की हुई मीटिंग, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स की लिस्ट जल्द हो सकती है जारी

नई दिल्ली: बीजेपी (BJP) के दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आज रविवार को देर शाम शुरू हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक (BJP CEC meeting) देर रात तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श किया गया . माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उम्मीदवारों की सूची प्राथमिकता के आधार पर जारी की जा सकती है.

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज राजस्थान 67 सीटों पर उम्मेदवारों की सूची समिति के सामने रखी गई, जिसमें 62 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं. जिसमे मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्रियो और सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है .जबकि छत्तीसगढ़ में 31 सीटों के लिए उम्मीदवारों को आज मंजूरी दी गई है.

बैठक स्थल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत पार्टी के प्रमुख नेता भी हैं. बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंचीं. पार्टी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रह्लाद जोशी भी पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहे हैं.

#WATCH | BJP’s Central Election Committee meeting is underway at the party headquarters in Delhi. pic.twitter.com/N43KNhiNGc

— ANI (@ANI) October 1, 2023