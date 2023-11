BJP की केंद्रीय चुनाव समिति ने Rajasthan, Telangana में कैंडिडेट्स तय करने के लिए बैठक की, जल्द आ सकती हैं लिस्ट

नई दिल्ली: राजस्थान (Rajasthan Elections 2023 ) और तेलंगाना विधानसभा चुनावों (Telangana Elections 2023) के लिए अपने शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की खातिर बुधवार को दिल्ली में बीजेपी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया. मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए. राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए पार्टी ने अभी तक 76 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है. माना जा रहा है कि दोनों राज्यों के कैंडिडेट्स की लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है.

प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान है. पार्टी ने तेलंगाना चुनाव के लिए अब तक 53 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है. 119 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 30 नवंबर को मतदान है. सीईसी द्वारा उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने से पहले, शाह और नड्डा ने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ व्यापक बैठकें की हैं.

#WATCH | BJP CEC (Central Election Committee) meeting over Telangana elections underway at the party headquarters in Delhi.

Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, party’s national president JP Nadda and other leaders present at the meeting. pic.twitter.com/4t2z79ft04

— ANI (@ANI) November 1, 2023