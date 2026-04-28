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गुजरात निकाय चुनाव में BJP का जलवा कायम, दूसरे नंबर कांग्रेस-AAP में से कौन? जानें कितनी सीटें लाई AIMIM

Gujarat Municipal Election Results 2026: गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अब 849), तालुका पंचायत (2986) और नगर पालिकाओं (1957) में भारी जीत दर्ज की है। पोरबंदर में भाजपा ने विपक्ष को शून्य पर समेट दिया है, जबकि सूरत में सिर्फ आम आदमी पार्टी (AAP)को 4 सीटें मिली हैं. मौजूदा आंकड़े के हिसाब से पूरे राज्य में भाजपा नंबर 1 और कांग्रेस दूसरे स्थान पर बनी हुई है.

Published date india.com Published: April 28, 2026 5:17 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Gujarat municipal election result 2026
गुजरात निकाय चुनाव में किसका दबदबा?

Gujarat local body election results 2026: गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक बार फिर अपना अभेद्य किला साबित कर दिया है. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर तालुका पंचायतों तक, भाजपा की जीत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ा संकेत दे दिया है. कुछ नगर निकाय के सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के टोटली क्लीन स्वीप की स्थिति बना दी. जैसे, पोरबंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भाजपा ने सभी 52 सीटों पर जीत हासिल की. साथ ही, मांडवी, मुंद्रा और अंजार जैसी नगर पालिकाओं की सभी 36 सीटों टोटल सीट अपने पास में रखा है.

म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भाजपा की लहर

म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कुल 1044 में से 938 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से भाजपा ने 849 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. कांग्रेस महज 77 सीटों पर सिमट गई है, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 12 सीटें गई हैं. यह आंकड़ा शहरी क्षेत्रों में भाजपा की मजबूत पकड़ को साफ दर्शाता है.

तालुका पंचायतों में ग्रामीण जनादेश

वहीं, तालुका पंचायत चुनाव में 5234 में से 4220 सीटों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं. यहां भी भाजपा का दबदबा बरकरार है और उसने 2986 सीटों पर कब्जा जमाया है. कांग्रेस को यहां 809 सीटें मिली हैं, जबकि निर्दलीयों और अन्य पार्टियों ने मिलकर 425 सीटों पर अपना परचम लहराया है.

नगर पालिकाओं का रिपोर्ट कार्ड

नगर पालिका चुनावों की 2624 सीटों में से 2582 के नतीजे आ चुके हैं, जहां भाजपा ने 1957 सीटें जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा है. कांग्रेस को यहां 452 सीटों से संतोष करना पड़ा है. अन्य कैंडिडेट ने 173 सीटों पर जीत पाई है. मांडवी, मुंद्रा और अंजार जैसी नगर पालिकाओं की सभी 36 सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है.

पोरबंदर में इतिहास

पोरबंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भाजपा ने सभी 52 सीटों पर जीत हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. यह गुजरात का पहला ऐसा नगर निगम बन गया है जहां विपक्ष का खाता तक नहीं खुला. साथ ही, भाजपा ने पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट पंचायत की सभी सीटों पर भी कब्जा जमाकर विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया है.

अहमदाबाद और सूरत

अहमदाबाद की 192 सीटों में से भाजपा अब तक 118 सीटें जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस को केवल 18 सीटें मिली हैं. वहीं, सूरत में भाजपा ने 120 में से 75 सीटों पर कब्जा किया है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) को 4 और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली है. राजकोट में भाजपा को 65 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं.

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मेहसाणा, नडियाद और आणंद के नतीजे

मेहसाणा नगर निगम की 52 में से 47 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, जबकि नडियाद में भाजपा ने 52 में से 51 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं, आणंद नगर निगम में कांग्रेस को केवल 7 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि जामनगर के 16 में से 11 वॉर्डों में भाजपा विजयी रही है.

ऊंझा नगरपालिका में भी जीत का रिकॉर्ड

ऊंझा नगरपालिका चुनाव में भाजपा की जीत काफी चर्चा में है. यहां की कुल 36 सीटों में से भाजपा ने 31 सीटें जीती हैं, जिनमें से 22 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. यहां कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है.

पार्टी वाइज स्टैंडिंग कौन किस नंबर पर?

इन चुनावों में भाजपा निर्विवाद रूप से पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर कांग्रेस बनी हुई है, हालांकि उसकी सीटों की संख्या पिछली बार के मुकाबले काफी कम हुई है. तीसरे नंबर के लिए आम आदमी पार्टी और निर्दलीयों के बीच होड़ है. सूरत को छोड़कर AAP का प्रदर्शन फीका रहा है, जबकि AIMIM को कुछ पॉकेट में अन्य के मुकाबले अधिक वोट शेयर और सीटें मिलने की उम्मीद है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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