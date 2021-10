BJP Executive Council: पांच राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी (BJP Executive Council) घोषित की. BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 80 सदस्य हैं, लेकिन इसमें मेनका गांधी (Maneka Gandhi) और उनके बेटे वरुण गांधी (Varun Gandhi) को शामिल नहीं किया गया है. नई कार्यकारिणी में हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को शामिल किया गया है.Also Read - Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, पूछा- मामले में अब तक कितने अरेस्ट हुए?

सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 80 नेताओं को सदस्य मनोनीत किया गया है. भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कार्यसमिति में 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य (पदेन) भी होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, पूर्व उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और संगठक शामिल हैं.

नई राष्ट्रकारिणी की पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें…

BJP की राष्ट्रीय कार्यसमिति विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है और संगठन के कामकाज की रूपरेखा तय करती है. कोविड-19 महामारी के चलते लंबे समय से राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक नहीं हुई है.

Bharatiya Janata Party (BJP) national executive to meet on 7th November: Sources pic.twitter.com/KISWz8e9Mm

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को होगी.

