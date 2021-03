असम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पॉल समेत 15 नेताओं को गुरुवार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया. निष्कासित किए गए नेता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था. Also Read - Jalgaon Mayor Election: जलगांव महानगर पालिका चुनाव में बहुमत के बावजूद BJP को झटका, चुनी गईं शिवसेना की महापौर, जानें वजह...

भाजपा प्रदेश महासचिव राजदीप रॉय ने कहा कि पार्टी के असम प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी.

Assam Bharatiya Janata Party (BJP) expels 15 party members from primary membership for 6 years over "anti-party activities".

