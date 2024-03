आंध्र प्रदेश में BJP-TDP-JSP के बीच तय हुआ सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जानें कौन-कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव

Lok Sabha Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और पवन कल्याण की पार्टी जन सेना ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया है. जानकारी के मुताबिक, तीनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बात फाइनल हो गई है. खबर है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी 17 लोकसभा और 144 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि BJP छह लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. वहीं अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी (JSP) 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी.

टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) ने अपने आधिकारिक ‘X’ हैंडल पर तीनों ही पार्टियों में गठबंधन का ऐलान एक ज्वाइंट स्टेटमेंट से किया. इस पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है. अब तीनों दल साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे. इस पोस्ट में टीडीपी और बीजेपी के बीच पुराने संबंध को भी याद किया गया साथ ही पीएम मोदी और उनके नेतृत्व की जमकर तारीफ की गई.

In Amaravati today, the BJP, TDP and JSP forged a formidable seat-sharing formula. With this significant step, the people of Andhra Pradesh now stand on the threshold of reclaiming our State and paving the way for a brighter future. I humbly call upon my people of Andhra Pradesh… pic.twitter.com/KcXs9Eq5jY

