BJP Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को कहा कि BJP चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि देशवासियों का दिल जीतने वाला अविरल व अनवरत अभियान है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारों का मतलब राष्ट्र निर्माण, सही नीति, साफ नीयत और सटीक निर्णय है. भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा का मतलब परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति और सुशासन है.

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सरकारों के प्रदर्शन का मानदंड उसकी घोषणाओं से होता था लेकिन पिछले कुछ सालों में यह अवधारणा बदली है और अब सरकारों का मूल्यांकन केंद्र की योजनाओं का जमीन तक पहुंचने से हो रहा है. उन्होंने कहा, 'आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और हकदार तक उसका हक पहुंचाना हमारी सरकार की विशेषता रही है. यह भाजपा सरकारों के कामकाज का मूल मंत्र रहा है.' मोदी ने कहा कि इसके बावजूद भाजपा जब चुनाव जीतती है तो उसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है जबकि दूसरे जीतते हैं तो पार्टी और उसके नेताओं की वाहवाही की जाती है.

Today false narratives are being weaved. Be it on farm laws, CAA or labour laws. Such rumours aim to create political instability. Sometimes they say citizenship will be snatched, sometimes it's farmers' land, but they're white lies. BJP workers need to make people aware: PM Modi pic.twitter.com/qAl5aEd0Jb

