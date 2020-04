नई दिल्ली: 6 अप्रैल यानी आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी. 6 अप्रैल 1980 के दिन ही भाजपा की नींव रखी गई थी. पार्टी के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशानिर्देशों को लेकर कहा कि आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने एक वक्त के भोजन का त्याग करें. यह त्याग उनके लिए किया जाएगा जो लॉकडाउन के दौरान तमाम तरह की कठिनाईयों से गुजर रहे हैं. इस दौरान पीएम ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जरूरतमंदो की मदद करें साथ ही एकजुट होकर भारत को COVID-19 से मुक्त करें. Also Read - कोरोना ने इंसानों के बाद जानवरों को बनाया शिकार, न्यूयॉर्क में COVID-19 पॉजिटिव मिली बाघिन

बता दें कि देश के राजनीतिक इतिहास में छह अप्रैल का दिन एक खास अहमियत रखता है. भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई थी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जन संघ से इस नयी पार्टी का जन्म हुआ. 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ. पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई.

खेल जगत के लिए भी छह अप्रैल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण हैं. सब जानते हैं कि खेल और खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक खेल हज का दर्जा रखते हैं और हर खिलाड़ी की यह ख्वाहिश होती है कि वह उस बुलंदी तक पहुंचे कि कम से कम एक बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले सके. आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरूआत 1896 में छह अप्रैल को एथेंस में हुई थी. यह खेल रोमन सम्राट थिडोसियस द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाए जाने के 1500 साल बाद दोबारा अस्तित्व में आए.

All BJP Karyakartas to give up one meal on our Foundation Day as a way to show solidarity with people facing hardships during the lockdown: PM Narendra Modi tweets the guidelines by BJP President JP Nadda on the occasion of 40th Foundation Day of BJP today (file pics) pic.twitter.com/Z9WvTWUEVi

