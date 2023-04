बीजेपी सरकार ने कर्नाटक से 1.50 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, इन पैसों से 100 AIIMS, 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे: प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव (Congress leader) प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections 2023 ) के प्रचार के क्रम में खानापुर में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं हैं. प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक से 1.50 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं. ये लूट की, झूठ की सरकार है. इन पैसों से कर्नाटक में 100 एम्स (AIIMS) के अस्पताल, बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे. बीजेपी ने हर स्तर पर लूटा है और धोखा दिया है.

प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के बेलगावी जिले के खानपुर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, भाजपा झूठे वादे करती है और उन्हें कभी पूरा नहीं करती.लेकिन कांग्रेस ने अपने सारे वादे पूरे किए. कांग्रेस का हमेशा लोगों के लिए काम करने का मकसद रहा है न कि उनके साथ विश्वासघात करना.

प्रियंका गांधी ने आपने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का काम देखा है और आप सभी को भरोसा है कि हम जनता के लिए कुछ करेंगे.