UP/Uttarakhand Elections 2022: उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत (Congress Leader Harish Rawat) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) पर जमकर निशाना साधा. बुधवार को कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए प्रयागराज पहुंचे रावत ने कहा कि उत्तराखंड से भाजपा को खदेड़ दिया गया है. अब सीएम योगी को भी सीएम की कुर्सी से हटना होगा. उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद सीएम योगी को उत्तराखंड में कोटिया बनाने के लिए जमीन की पेशकश करेंगे.

हरीश रावत ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवाद के नाम पर असामाजिक कार्य किए गए. एक खास पार्टी के लोग अब विलासिता में जिंदगी गुजार रहे जबकि आम लोग पीड़ित हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के सपनों को नष्ट कर रही थी और ऐसे में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है. सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की संस्कृति के खिलाफ काम किया.

उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा लेकिन कांग्रेस में अभी से मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से रस्साकशी चल रही है, उसने राजनैतिक पारा गरम कर दिया है. हरीश रावत प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनके विरोधी हरीश रावत का विरोध कर रहे हैं. इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सीधे तौर पर हरीश रावत को ही सीएम बनाए जाने की पैरवी की है.

राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिन समय में उनकी मदद करने वालों का अहसान कभी नहीं भूलते. एक ओर प्रीतम सिंह ने हरीश रावत के सीएम बनने की ख्वाहिश का पुरजोर विरोध किया है तो दूसरी ओर यशपाल आर्य ने सीएम पद के लिए हरीश रावत का समर्थन किया है. पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि वह या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या घर बैठेंगे. इस पर कांग्रेस के ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. हरीश रावत के इस बयान पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि हरीश रावत का कोई भी विरोध नहीं है. हालांकि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को करना है.

Prayagraj, Uttar Pradesh | BJP had been chased away from Uttarakhand. Will offer a land to CM Yogi (after losing elections in UP) to build a 'Kotiya' (cottage) in Uttarakhand : Former chief minister of Uttarakhand & Congress leader Harish Rawat said on Wednesday pic.twitter.com/tMPzTr2DVw

