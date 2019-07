नई दिल्ली: आखिर बीजेपी ने बुधवार को उत्तराखंड से विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर ही दिया. कुछ दिन पहले विधायक का अपने घर पर एक जश्न के दौरान बंदूक और रिवाल्वर लहराकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. यह वीडियो सामने आने के बाद भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई और इसके बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

बता दें कि बीते 10 जुलाई को बीजेपी से निलंबित खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उस समय फिर एक नए विवाद में फंस गए जब उनका एक वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में विधायक हाथों में दो रिवॉल्वर लेकर बॉलीवुड के गाने पर नाचते दिख रहे हैं और उनके कंधे पर कार्बाइन लटकी नजर आ रही है. वीडियो में वह गिलास से शराब पीते दिख रहे हैं, जबकि उनके मित्र उनके लिए तालियां बजाते दिख रहे हैं.

भाजपा के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने बताया कि पार्टी ने विधायक के कई सार्वजनिक दुर्व्यवहार पर संज्ञान लेते हुए उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. वीडियो सामने आने के बाद राज्य के नेताओं ने विधायक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था. लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. उन्होंने बताया कि इससे पहले की खराब आचरण की घटनाओं को लेकर पार्टी उन्हें पहले ही निलंबित कर चुकी थी.

Bharatiya Janata Party (BJP) has expelled Kunwar Pranav Singh Champion for 6 years, he was already suspended from the party. He was seen brandishing guns in a recent viral video. (File pic) pic.twitter.com/clxpWBxHpN

भाजपा विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के पार्टी की ओर से जारी नोटिस पर स्पष्टीकरण देने से पहले ही प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने उन्हें पार्टी से निकालने की सिफारिश की थी. वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने 13 जुलाई को उन्हें नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण देने को कहा था. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने बताया कि उत्तराखंड के पार्टी प्रभारी जाजू ने केंद्रीय नेतृत्व से विधायक को निकाले जाने की अनुशंसा की है.

Anil Baluni,BJP: Party sought an explanation from Kunwar Pranav Singh Champion (Uttarakhand MLA) on the video where he is seen abusing&indulging in wrongful acts. Since his reply was not satisfactory as per our disciplinary committee,he has been expelled from the party for 6 yrs. pic.twitter.com/OQW4k11a8y

— ANI (@ANI) July 17, 2019