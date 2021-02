Kerala: Alappuzha, RSS, BJP, SDPI, PFI, News: केरल (Kerala) के अलप्पुझा जिले (Alappuzha district) में बुधवार रात को दो समूहों के बीच हुई झड़प में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक 26 साल के कार्यकर्ता (Nandu R.Krishna) की मौत हो गई है. इसके बाद आज गुरुवार को बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने बंद बुलाया है. Also Read - Kerala Assembly Elections 2021: मेट्रो मैन श्रीधरन के बाद अब भाजपा में शामिल होंगी PT Usha, जानें क्या है भाजपा की मंशा

पुलिस के मुताबिक, कल बुधवार को चेर्थला के पास नगमकुलनगरा इलाके में आरएसएस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के बीच हुई झड़प में संघ के कार्यकर्ता नंदू की मौत हो गई. बता दें कि एसडीपीआई (SDPI) इस्लामिक संगठन PFI की राजनीतिक इकाई है. Also Read - Rajasthan budget 2021-22 LIVE: CM गहलोत की बड़ी घोषणा, सभी महिलाओं को मिलेगी Free Sanitary Napkin

Kerala: BJP & Hindu outfits have called for a shutdown in Alappuzha district from 6 am to 6 pm today in protest against the death of an RSS worker in a clash with SDPI workers last night, says BJP district president MV Gopakumar Also Read - Maharashtra HRC ने Pragya Singh Thakur को हिरासत में प्रताड़ना के मामले में DGP को किया तलब

— ANI (@ANI) February 25, 2021