BBC Tax Survey: विपक्षी दलों के आरोपों पर BJP का जवाब- 'BBC पर आयकर विभाग का सर्वे संविधान के तहत'

BBC Tax Survey: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स की टीमों के पहुंचने पर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस (Congress) समेत विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) का भी आरोपों पर जवाब आया. बीजेपी ने कहा कि आयकर विभाग (Income Tax Raid) का सर्वे संविधान के तहत किया जा रहा है. बीजेपी ने BBC को विश्व का सबसे ‘भ्रष्ट बकवास कार्पोरेशन’ करार दिया.

BJP ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली’ रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि उसका दुष्प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा साथ-साथ चलता है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया (Gaurav Bhatia) ने आयकर (IT Raod) विभाग की कार्रवाई की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना की निंदा की और कहा कि सरकारी एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी BBC पर प्रतिबंध लगाया था. भाटिया ने कहा, ‘बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई नियमानुसार और संविधान के तहत हो रही है.’

उन्होंने कहा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है और आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है. उन्होंने कहा, ‘आयकर विभाग… ये पिंजरे का तोता नहीं है. वह अपना काम कर रहा है.’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी एजेंसी हो, मीडिया समूह हो, अगर भारत में काम कर रहा है और अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तथा कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा? उन्होंने कहा, ‘आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.’