BJP ने ए राजा की Video Clip शेयर कर पलटवार किया, DMK नेता ने कहा था हिंदू धर्म दुनिया के लिए बड़ा खतरा

Tamil Nadu: देश में अब सनातन धर्म (Sanatan Dharma) को लेकर सियासी बयानबाजी और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला एक बार फिर से तमिलनाडु (Tamil Nadu) से आया है. डीएमके नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के (DMK MP A Raja) एक वीडियो क्लिप को लेकर संग्राम छिड़ गया है. बीते दिनों के एक कार्यक्रम में डीएमके नेता ए राजा कहा था, “भारत ही जातियों के नाम पर वैश्विक बीमारी का कारण है, लोगों को जाति के आधार पर बांट रहा है. दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय भी जाति के नाम पर जातियों का प्रचार कर रहे हैं.” हिंदू धर्म का, इसलिए हिंदू धर्म न केवल भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि अब यह पूरी दुनिया के लिए खतरा (‘Sanatana Dharma’ for the mess) बन गया है.

तमिलनाडु भाजपा प्रमुख (Tamil Nadu BJP President) के अन्नामलाई (K Annamalai) ने आज मंगलवार को DMK सांसद ए राजा पर उनकी टिप्पणी की वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए हमला किया है. अन्नामलाई ने सत्तारूढ़ द्रमुक पर राज्य में लोगों के बीच जाति विभाजन और नफरत पैदा करने का प्रमुख कारण होने का आरोप लगाया. बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कहा कि द्रमुक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा में द्रमुक द्वारा की गई गड़बड़ी के लिए ‘सनातन धर्म’ को दोषी ठहराने का ‘दुस्साहस’ था.