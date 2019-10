नई दिल्‍ली: हरियाणा में बहुमत से दूर रही बीजेपी सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी होने के चलते राज्‍य में सरकार बनाने की कवायद में तेजी से जुटी हुई है. दिल्‍ली में गुरुवार को देर रात तक बीजेपी पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी अनिल जैन, बीएल संतोष के बीच मीटिंग चलती रही. बीजेपी को बहुमत पाने के लिए 6 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जिसमें से दो विधायकों का खुला समर्थन अब तक सामने आ चुका है.

Delhi: BJP Working President JP Nadda, Party Haryana In-charge Anil Jain, & B L Santhosh leave from the residence of Party President Amit Shah, after holding a meeting. pic.twitter.com/jSblpKafp0 — ANI (@ANI) October 24, 2019

ये मीटिंग शाह के निवास पर हुई. इस बीच रात में ही हरियाणा के दो विधायकों के दिल्‍ली में बीजेपी के इन शीर्ष नेताओं से मिलने की बात भी सामने आई है. माना जा रहा कि विधायकों की जरूरी संख्‍या का जुगाड़ करने के भी करीब है बीजेपी. इन दो विधायकों ने खुलकर बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है.

वहीं, हरियाणा से मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार सुबह दिल्‍ली के रवाना हुए. वे आज यहां पार्टी के शीर्ष नेतृत्‍व के नेताओं से मीटिंग करेंगे.

Haryana CM ML Khattar leaves for Delhi from Chandigarh; He will hold a meeting with BJP Working President JP Nadda and BJP Haryana In-charge Anil Jain today. pic.twitter.com/tzxjygJgN1 — ANI (@ANI) October 25, 2019

रनिया विधानसभा क्षेत्र से 19431 वोटों से जीतने वाले निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह ने जहां बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है, वहीं सिरसा सीट से जीते हरियाणा लोक हित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा ने गुरुवार रात को बीजेपी के कार्यकारी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा से उनके निवास पर मुलाकात करके अपना समर्थन व्‍यक्‍त किया है.

Delhi: Haryana Lokhit Party leader Gopal Kanda, winning candidate from Sirsa (Haryana) assembly constituency, leaves from the residence of BJP Working President, J P Nadda, after meeting him. Haryana Lokhit Party has secured 1 seat in #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/hqCtLKwnaR — ANI (@ANI) October 24, 2019

बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी 40 सीटों पर विजयी हुई है. हरियाणा लोकहित पार्टी को एक सीट, निर्दलीय 7, कांग्रेस को 31, इंडियन लोकदल को 1 और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली है.

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि लोगों ने भाजपा को जनादेश दिया है. हालांकि, हम इस बात पर विचार करेंगे कि इस बार पार्टी को 7 सीटें कम क्यों मिलीं. पार्टी और मैं दोनों इन चुनावों के परिणामों से सीखेंगे. हम राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे. बीजेपी अध्यक्ष बराला ने कहा, निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा के साथ आए हैं. एमएल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. वह आज दिल्ली में चर्चा करने के लिए आ रहे हैं.