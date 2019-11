नई दिल्‍ली: तमिल फिल्‍मों के सुप्रसिद्ध सुपरस्‍टार से नेता बने रजनीकांत ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है. एक्‍टर से नेता बने रजनीकांत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर भगवा पोतने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से उन्‍होंने तिरुवल्‍लुवर (तमिल कवि‍) के साथ किया. तथ्‍य ये है कि न तो तिरुवल्‍लुवर और न ही मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा.

रजनीकांत ने कहा कि तिरुवल्‍लुवर की पोशाक भगवा बनाना बीजेपी का एक चुराया हुआ एजेंडा था. मैं सोचता हूं ऐसे सभी मुद्दे हवा के साथ काफी हद तक उड़ गए हैं. कई मुद्दे हैं, जो अधिक महत्‍व के हैं और इन पर विमर्श करने की जरूरत है. मैं सोचता हूं कि ये तुच्‍छ इश्‍यू हैं.

Rajinikanth: Bharatiya Janata Party (BJP) is trying to paint me saffron, same they tried with Thiruvalluvar (Tamil poet). The fact remains that neither Thiruvalluvar nor I will fall into their trap. pic.twitter.com/abvwfbCSJp

