नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज घोषणा की कि प्रवासियों को उनके घर भेजने व ट्रेन में आने वाले खर्चों का भुगतान कांग्रेस पार्टी करेगी. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस बात को लेकर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है. मालवीय ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव इटली जैसे बन जाएं. क्या सोनिया गांधी यही चाहती हैं. Also Read - Rail Fare dispute: कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल प्रवासियों की यात्रा के लिए नहीं कर रहे भुगतान

अमित मालवीय ने कहा कि प्रवासियों के मुद्दे पर राजनीति कर रही कांग्रेस को अपनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए. रेलवे प्रवासी मजदूरों के किराए में 85 प्रतिशत तक छूट दे रही है, शेष खर्चा राज्य सरकारों को उठाना है. अगर श्रमिकों की ‘चिंता’ थी, तो राजनीति करने की जगह सोनिया गांधी को कांग्रेस शासित प्रदेशों को 15% खर्चा भरने के लिए कहना था. मगर वो हिंदुस्तान को इटली बनाना चाहती है, ताकि लाशों पर राजनीति कर सकें. Also Read - भाजपा पर प्रियंका गांधी का कटाक्ष, कहा- प्रवासी मुफ्त में क्यों नहीं कर सकते यात्रा

ऐसे में सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों को खर्च उठाने के लिए क्यों नहीं कहतीं. बता दें कि सोनिया गांधी का कहना है कि विदेशों में फंसे लोगों को मुफ्त में भारत लाया जा रहा है, जबकि मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है. इस बाबत अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कि श्रमिकों से किसी तरह का किराया नहीं वसूला जा रहा है.

Congress is obviously upset at how well India has handled #Covid. They would have ideally wanted a lot more people to suffer and die. Promoting indiscriminate movement of people would lead to faster spread of infection, just like we saw in Italy. Is this what Sonia Gandhi wants?

