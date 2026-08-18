GenZ से कैसे दोस्ती करेगी BJP? IT सेल के नए हेड दीपक महस्के ने समझाया पूरा प्लान

दीपक महस्के के सामने आने वाले महीनों में सबसे बड़ा टेस्ट सिर्फ विरोधी नैरेटिव का जवाब देना नहीं, बल्कि BJP और Gen Z के बीच ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन बनाना होगा, जो 2029 तक लगातार मजबूत होता जाए.

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अमित मालवीय की जगह BJP के IT सेल की नई जिम्मेदारी संभालने वाले दीपक महस्के ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता GenZ ही है. (ANI)

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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी डिजिटल रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को अपने IT सेल की कमान सौंपी है. करीब एक दशक से ज्यादा समय तक अमित मालवीय के नेतृत्व में BJP का डिजिटल नेटवर्क चुनावी राजनीति का अहम हथियार रहा. अब महस्के के सामने इस मशीनरी को नई पीढ़ी खासकर Gen Z के साथ जोड़ने की चुनौती है.

महस्के के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस पीढ़ी का बड़ा हिस्सा राजनीति को टीवी या अखबार से नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम रील्स, यू-ट्यूब, शॉर्ट वीडियो और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से समझता है, उससे BJP किस तरह कम्युनिकेट करेगी? इस बीच CNN-News18 के साथ इंटरव्यू में दीपक महस्के ने बताया है कि GenZ को लेकर उनकी सोशल मीडिया स्ट्रैटजी क्या होगी. उन्होंने संकेत दिया है कि पार्टी का फोकस सिर्फ पोस्ट डालने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म और राज्यों के हिसाब से अलग कम्युनिकेशन स्ट्रैटजी तैयार की जाएगी.

Gen Z के लिए अलग होगी रणनीति

दीपक महस्के ने कहा है कि Gen Z को लेकर पार्टी की विस्तृत रणनीति पर 22 अगस्त को बैठक होनी है. इसके बाद निर्देशों के आधार पर प्लान तैयार किया जाएगा. उनका कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि सही जानकारी Gen Z तक पहुंचे. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर राज्य में संवाद का तरीका अलग हो सकता है. अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उनके नेचर के मुताबिक किया जाएगा.

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यही बात BJP की नई डिजिटल रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है. Gen Z को एक समान वोटर ग्रुप मानकर एक ही तरह का कंटेंट देने के बजाय क्षेत्र, भाषा, रुचि और प्लेटफॉर्म के हिसाब से संदेश तैयार करने पर जोर दिया जा सकता है.

यानी राजस्थान के युवा यानी राजस्थान के युवा के लिए जो कंटेंट काम करेगा, जरूरी नहीं कि वही महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल के युवा को भी आकर्षित करे. BJP की नई डिजिटल टीम के सामने चुनौती यही है कि राष्ट्रीय मुद्दों को स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भ में युवाओं तक पहुंचाया जाए,

सिर्फ जवाब नहीं, नैरेटिव बनाने की कोशिश

महस्के के बयान से एक और बड़ा संकेत मिलता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाए जाने वाले फेक नैरेटिव और AI के जरिए बनाए गए ऐसे रील्स से निपटना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा, जिनमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है. उनका कहना है कि बीजेपी सकारात्मक कंटेंट तैयार कर लोगों तक पहुंचाती रही है और अब इस काम को और गति देने की कोशिश होगी.

इसका मतलब है कि BJP की डिजिटल टीम एक तरफ विपक्ष के आरोपों और वायरल दावों का जवाब देने पर ध्यान देगी, तो दूसरी तरफ पार्टी और सरकार के पक्ष को पहले से ज्यादा तेजी और आकर्षक तरीके से सामने रखने की कोशिश करेगी.

AI से लेकर शॉर्ट वीडियो तक फोकस

नई डिजिटल राजनीति में AI एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों बन चुका है. महस्के ने खास तौर पर AI-जेनरेटेड रील्स के जरिए गलत जानकारी फैलाने का मुद्दा उठाया है. ऐसे में BJP के डिजिटल ऑपरेशन में AI बेस्ड कंटेंट मॉनिटरिंग, तेजी से फैक्ट चेकिंग और शॉर्ट वीडियो जैसे फॉर्मेट की भूमिका बढ़ सकती है.

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Gen Z का एक बड़ा हिस्सा लंबे राजनीतिक भाषणों के बजाय छोटे, तेज और विजुअली आकर्षक कंटेंट से जुड़ता है. ऐसे में किसी सरकारी योजना या राजनीतिक संदेश को कुछ सेकेंड के वीडियो, मीम, ग्राफिक्स या एक्सप्लेनर्स के जरिए पेश करना पार्टी की डिजिटल रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है.

हालांकि, महस्के ने अभी किसी विस्तृत Gen Z कैंपेन का ऐलान नहीं किया है. उन्होंने साफ कहा है कि 22 अगस्त की बैठक के बाद रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा.

दिल्ली से लेकर राज्यों तक एक साथ काम

महस्के ने यह भी स्पष्ट किया है कि BJP के डिजिटल सिस्टम में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका रहेगी. उनके मुताबिक दोनों स्तरों पर टीमें आपसी तालमेल से काम करेंगी. इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का पूरा कंटेंट सिर्फ दिल्ली से नियंत्रित करने के बजाय राज्यों को भी स्थानीय मुद्दों और स्थानीय भाषाओं के अनुसार सक्रिय भूमिका दी जा सकती है.

यह मॉडल BJP के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में डिजिटल ऑडियंस बेहद विविध है. एक ही राजनीतिक मुद्दे की प्राथमिकता अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है. इसलिए राष्ट्रीय संदेश को स्थानीय मुद्दों से जोड़ना पार्टी के लिए जरूरी होगा.

2029 की तैयारी का डिजिटल आधार?

अमित मालवीय के करीब 11 साल के कार्यकाल के बाद महस्के की नियुक्ति को सिर्फ एक व्यक्ति का बदलाव मानना मुश्किल है. महस्के के पास संगठन, चुनावी डेटा और जमीनी राजनीति का अनुभव है. BJP के सामने अब चुनौती सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा पोस्ट करने की नहीं है. असली चुनौती यह है कि युवा मतदाता पार्टी के संदेश को किस तरह देखता, समझता और शेयर करता है. इसलिए महस्के का सबसे बड़ा काम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा GenZ और फर्स्ट वोटर्स के पास पहुंचना होगा.

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