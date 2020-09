Bihar Assembly Election 2020: दिल्ली में भाजपा के प्रमुख नेताओं की आज हुई अहम बैठक में ये तय हो गया है कि एनडीए के तीनों घटक दलों में बात बन गई है. मिली खबर के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बैठक में ये बात तय हो गई है कि अब जदयू-भाजपा-लोजपा साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे. Also Read - बिहार में बड़े उलटफेर की संभावना, दिल्ली की बैठक में होगा तय, Congress-LJP पर टिकी निगाहें

भाजपा की अहम बैठक में हुआ फैसला Also Read - Bihar Assembly Election: सीट बंटवारे को लेकर RJD की कांग्रेस से अपील, हठधर्मिता छोड़ें

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के दिल्ली स्थित आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की मीटिंग के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव (Bhoopendra Yadav) ने कहा है कि बीजेपी के बिहार प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ जे पी नड्डा, अमित शाह और बी एल संतोष के साथ हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि प्रदेश में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी मिलकर ही चुनाव लड़ेगी. इसके साथ ही जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी एनडीए के साथ रहेगी. Also Read - बिहार में सीट बंटवारे को लेकर RJD ने कांग्रेस से की अपील, कहा- ज़िद छोड़ें, नुकसान हो जाएगा

NDA ‘gathbandhan’ under the leadership of CM Nitesh Kumar will fight the #BiharElections. BJP, JDU & Lok Janshakti Party — these three parties will fight the elections. Even Jiten Majhi’s party has extended support to JDU, they are also with us: Bhupendra Yadav, BJP pic.twitter.com/CTuSVOJe25

— ANI (@ANI) September 30, 2020