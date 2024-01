Lok Sabha Election: '...तभी तो सब मोदी को चुनते हैं', BJP ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन थीम किया लॉन्च

Lok Sabha Election BJP Theme Song: लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कुछ ही हफ्तों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. जिसे देखते हुए पार्टियों की तरफ से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है और रणनीतियां तैयार की जा रही हैं. इसी बीच गुरुवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन थीम लॉन्च किया है.

बीजेपी के कैंपेन थीम का टाइटल ‘सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं’ है. जिसका वीडियो जारी कर दिया गया है. आज पीएम मोदी की उपस्थिति में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैंपेन थीम को लॉन्च किया है. इसमें मोदी की गारंटी भी शामिल है. इसी थीम पर गाना भी रिलीज होगा. डिजीटल होर्डिंग, बैनर, डिजीटल फिल्म, टीवीसी आदि भी जारी किए जाएंगे.

पीएम मोदी ने साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के नमो नवमतदाता सम्मेलन को भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘आपका सामर्थ्य और बढ़े, आपका हर सपना पूरा हो इसलिए हमारी सरकार दिन-रात काम कर रही है. मोदी की गारंटी है- आपके सपने ही मेरे संकल्प हैं. मेरी प्राथमिकता आप सभी युवा ही हैं. हमने हमेशा देश के युवाओं पर सबसे अधिक विश्वास किया है.’

