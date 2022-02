Manipur Assembly Election 2022: बीजेपी (BJP) ने आज गुरुवार को मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 (Manipur Assembly Elections 2022) के लिए घोषणापत्र लॉन्‍च (BJP`s manifesto for Manipur Elections 2022) कर दिया है. बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने इस घोषणापत्र को जारी करते हुए बड़े चुनावी वादे किए हैं. बीजेपी ने इस घोषणापत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, 12वीं करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, मणिपुर में कॉलेज जाने वाली सभी मेधावी लड़कियों को मुफ्त स्कूटी, वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन 200 से बढ़ाकर 1,000 रुपए, पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, राज्‍य में एक स्‍किल यूनिवर्सिटी, मणिपुर में एम्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एक सब-डिविजन- एक प्रोडक्‍ट, पर्यटन और अर्थ व्‍यवस्‍था बढ़ाने के लिए एफओएफओ ट्रेनें, होमस्टे के निर्माण लिए लोन, PM KISAN के तहत किसानों को वित्तीय सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने, मणिपुर में सभी मछुआरों को 5 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा आदि देने का वादा किया है. इस मौके पर सीएम एन वीरेन भी मौजूद रहे.Also Read - Punjab Polls 2022: पठानकोट में बोलीं प्रियंका गांधी- पंजाबियत किसी के सामने झुकती नहीं, मगर कोई पहले ही झुक चुका

Girls from the economically weaker sections and the backward sections will be given an incentive of Rs 25,000 for their education and development: BJP national president JP Nadda, in Imphal#ManipurElections2022 pic.twitter.com/TxAJfLUMJk

