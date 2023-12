लोकसभा चुनाव से पहले BJP ने NaMo App पर शुरू किया 'जन मन सर्वे', लोकल MP का फीडबैक दे सकते हैं आप- जानें तरीका

NaMo Jan Man Survey: अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav) से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी तैयारी में जुट गई है. चुनाव से पहले BJP ने नमो ऐप (NaMo App) के जरिये जनता का मूड भांपने की तैयारी शुरू कर दी है. BJP ने NaMo App के जरिये ‘जन मन सर्वे’ शुरू किया है जिससे सरकार के प्रदर्शन और स्थानीय सांसद के बारे में लोगों से राय ली जाएगी.

‘जन मन सर्वे’ शासन और नेतृत्व के अलग-अलग पहलुओं पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगता है और इसके सवालों में केंद्रीय स्तर के विकास और उपयोगकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विशिष्टताएं शामिल हैं. इस सर्वे का उद्देश्य ‘जन मन’ (आम आदमी के दिमाग) तक पहुंचना है ताकि ‘दिलचस्प और गेमिटेड’ इंटरफेस के माध्यम से यह पता चल सके कि नागरिकों के दिमाग में क्या है? मालूम हो कि PM मोदी ने हमेशा लोगों तक पहुंचने के लिए टेक्नॉलजी के उपयोग का समर्थन किया है.

Share your voice.

Express your opinion.

Make a difference.

Take part in the ‘Jan Man’ survey on the NaMo App and become part of the decision making process.

From assessing development works to the performance of your local Member of Parliament, your voice counts.

Get heard. https://t.co/p936teal4v

