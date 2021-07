Khushbu Sundar’s Twitter Account Hacked: अभिनेत्री एवं BJP नेता खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) ने मंगलवार को बताया कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है. सुंदर ने एक बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनके अकाउंट से किए जा रहे ट्वीट या कोई भी अन्य गतिविधि उनके द्वारा नहीं की गई.Also Read - PM मोदी ने तीसरी लहर के मद्देनजर कोरोना की ताजा स्थिति पर 6 राज्‍यों से मुख्‍यमंत्र‍ियों से किया संवाद

उन्होंने कहा, 'मैं बताना चाहती हूं कि मेरा ट्विटर अकाउंट तीन दिन पहले हैक हो गया था. हम ट्विटर प्रशासनिक कार्यालय से इस संबंध में सपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से अकाउंट से किए जा रहे ट्वीट या कोई भी गतिविधि मेरे द्वारा नहीं की गई.'

BJP leader and actor Khushbu Sundar's Twitter account hacked. She will meet Tamil Nadu DGP around 3 PM today and give a complaint about the hacking. pic.twitter.com/liUh2YDKpT

— ANI (@ANI) July 20, 2021