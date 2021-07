नई दिल्ली: पंजाब में बीजेपी नेता भूपेश अग्रवाल और अन्य बीजेपी नेताओं पर किसानों ने हमला कर दिया. बीजेपी नेता पंजाब के पटियाला में एक कार्यक्रम में गए थे. किसान मौके पर पहुँच गए और बीजेपी नेता पर हमला बोल दिया. पुलिस की मदद से बीजेपी नेता ने जान बचाई. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किसान बीजेपी नेता पर हमलावर हैं और बीजेपी नेता पुलिस के बीच बचने की कोशिश कर रहे हैं. हालाँकि बीजेपी नेता का कहना है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की. 500 किसानों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया. मुझे पीटा गया.Also Read - Chhattisgarh CM भूपेश बघेल 10 जनपथ में सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए करते रहे इंतजार, नहीं मिलने पर बोले...

पंजाब में बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक भूपेश अग्रवाल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटियाला के राजपुरा गए हुए थे. वह कार्यक्रम में थे. इसी दौरान दर्जनों किसान यहाँ पहुँच गए और बीजेपी नेता पर हमला कर दिया.

Punjab BJP leader Bhupesh Aggarwal and other local leaders of the party were allegedly attacked by farmers earlier today in Patiala district’s Rajpura. The leader alleges that the attack was carried out at the behest of the state Police. pic.twitter.com/niJVdFRXtL

— ANI (@ANI) July 11, 2021