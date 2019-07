नई दिल्‍ली: कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार मंगलवार को देर शाम को विश्‍वास मत जीतने में नाकामयाब रही है. चार दिन से विश्‍वास मत की बहस के बाद बहु प्रतीक्षित विश्वास मत पर वोटिंग कराने के बाद एचडी कुमार स्‍वामी की सरकार गिर गई. इससे बीजेपी के खेमें में भारी खुशी, उत्‍साह और जश्‍न का माहौल है. भाजपा ने कहा है कि वह कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी. बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष बीएस येदियुरप्‍पा अपनी पार्टी के विधायकों के साथ जीत की मुद्रा में नजर आए. कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार गिरने के बाद अब बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए येदियुरप्‍पा नए दावेदार हो सकते हैं. राज्‍यपाल उन्‍हें सरकार बनाने के लिए आमंत्र‍ित कर सकते हैं.

कर्नाटक: फ्लोर टेस्ट में फेल हुए कुमारस्वामी, गिरी कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार

BS Yeddyurappa & other Karnataka BJP MLAs show victory sign in the Assembly, after HD Kumaraswamy led Congress-JD(S) coalition government loses trust vote. pic.twitter.com/hmkGHL151z

कर्नाटक में बहु प्रतीक्षित विश्वास मत के लिए विधानसभा में वोटिंग का परिणाम सामने आते ही सरकार गिर गई. कांग्रेस जेडीएस के पक्ष में 99 जबकि बीजेपी के पक्ष में 105 वोट पड़े. 6 वोट से पीछे रहने के कारण सरकार अल्पमत में आ गई. कर्नाटक में करीब तीन हफ्ते से चल रहे राजनीतिक ड्रामे का अंत हो गया.

HD Kumaraswamy walks out of the Karnataka Assembly, Congress-JD(S) government lost trust vote in the assembly, today. pic.twitter.com/QFooJqLZOR

