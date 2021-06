Uttar Pradesh Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है. एक समय राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बेहद करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद (Jitin Prasada) ने ‘कांग्रेस के हाथ’ का साथ छोड़कर BJP का दामन थाम लिया है. BJP मुख्‍यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) की उपस्थिति में जितिन प्रसाद को बीजेपी की सदस्‍यता दिलाई गई. यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जितिन प्रसाद का BJP से जुड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. Also Read - क्या भाजपा में शामिल होने वाले हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पीयूष गोयल के घर पहुंचे जितिन प्रसाद

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, 'मैंने अपने जिले, राज्य और देश के हित में और लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है.'

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम पर कोई राजनीतिक दल है तो वह बीजेपी है. जितिन ने कहा जिस दल में था, मुझे महसूस होने लगा कि हमलोग राजनीति करने लगे हैं.

He is like my younger brother, and I welcome him to Bharatiya Janata Party (BJP). I congratulate him: BJP leader Jyotiraditya Scindia on #JitinPrasada joining BJP pic.twitter.com/hNkLIZDOB2

