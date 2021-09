Kanhaiya Kumar In Congress: सीपीआई नेता और जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार CPI को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. कल ही राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है. कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. एक तरफ जहां कुछ कांग्रेसी नेता ही दबी जुबान में इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं भाजपा नेता कन्हैया कुमार पर लगातार तंज कस रहे हैं और कांग्रेस पर भी छींटाकशी कर रहे हैं.Also Read - कन्हैया कुमार ने क्यों थामा कांग्रेस का 'हाथ'? पार्टी ज्वाइन करने की बताई यह वजह...

भाजपा नेता ने कसा तंज-गटर से निकल नाले में गिरे

इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई गटर से निकल कर नाले में गिरता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ सहानुभूति ही जता सकता हूं.

“If someone comes out of the gutter and falls into the drain, then I can only sympathise with him,” BJP National General Secy Kailash Vijayvargiya respond to the former CPI leader Kanhaiya Kumar joining the Congress (28.09) pic.twitter.com/lZryf1wamK

Also Read - कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले गोवा के पूर्व CM लुइजिन्हो फलेरियो थामेंगे TMC का दामन

भवानीपुर उपचुनाव के बारे में कही बड़ी बात

कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के बारे में भी बड़ी बात कही है कि, वहां पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो रहे हैं. दिलीप घोष ने सही कहा है कि एक प्रतिशत भी परदर्शिता नहीं रह गई है. टीएमसी के नेता बूथों पर कब्जा कर लेंगे और मतदाताओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. पूरे उपचुनाव पर टीएमसी नेताओं ने कब्जा कर लिया है.

It is not possible to have fair elections (in Bhabanipur), not even 1%, so what Dilip Ghosh has said is right, polling booths will be captured, voters will not be allowed to come out. Hence elections get captured in WB: BJP National General Secy Kailash Vijayvargiya (28.09) pic.twitter.com/rFvjF39f26

— ANI (@ANI) September 29, 2021