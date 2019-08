नई दिल्ली: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी ने बुधवार को भावुक हो गए. वे अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ पूर्व विदेशमंत्री के घर पहुंचे थे. उन्‍होंने दिवंगत नेत्री को अपनी सबसे करीबी सहकर्मियों में से एक बताया, जो भाजपा के सबसे लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित चेहरों में शुमार हुईं और महिला नेताओं के लिए प्रेरणास्रोत बनीं. आडवाणी ने उन्हें याद करते हुए बताया कि एक भी ऐसा साल नहीं रहा, जब वह उनके जन्मदिन पर उनका पसंदीदा चॉकलेट केक लाना भूली हो.

आडवाणी ने एक बयान में कहा कि स्वराज उन लोगों में से थीं, जिन्हें वह भारतीय जनता पार्टी में उनकी शानदार पारी की शुरुआत से जानते हैं और उनके साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि वह एक होनहार युवा कार्यकर्ता थीं, जिसे उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था.

#WATCH Delhi: Senior BJP leader LK Advani and his daughter Pratibha Advani break down as they meet #SushmaSwaraj ‘s husband Swaraj Kaushal and their daughter Bansuri. pic.twitter.com/EogClO6dei

91 साल के बुजुर्ग नेता ने कहा, ”इतने वर्षों में वह हमारी पार्टी के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेताओं में से एक बनीं, महिला नेताओं के लिए प्रेरणास्रोत बनीं. मैं अक्सर एक तेजस्वी वक्ता के तौर पर घटनाओं को याद रखने और पूरी स्पष्टता तथा वाक्पटुता के साथ उन्हें पेश करने की उनकी काबिलियत का कायल हो जाता था.”

स्वराज का मंगलवार रात को दिल का दौरा पड़ने से 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें आडवाणी के सबसे करीबी लोगों में से एक माना जाता था. उन्होंने कहा कि वह अपनी एक सबसे करीबी सहयोगी के असामयिक निधन से काफी शोकाकुल हैं. उन्होंने कहा कि देश ने एक असाधारण नेता को खो दिया. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अपूरणीय क्षति है.

Delhi: Senior BJP leader LK Advani pays tributes to former EAM Sushma Swaraj at her residence. His daughter Pratibha Advani gets emotional as she meets #SushmaSwaraj‘s daughter, Bansuri. pic.twitter.com/3tfGAUL3I4

