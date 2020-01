नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रविवार को दिए गए अपने विवादित बयान के बाद एक बार फिर भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया है. सोमवार को रघुराज सिंह ने एक धमकी भरी टिप्पणी करते हुए कहा, ‘CAA के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के छात्रों को जिंदा दफन कर देंगे’.

BJP leader Raghuraj Singh at a rally supporting #CitizenshipAmendmentAct in Aligarh: A handful number of people, 1% criminal&corrupt people come to University (Aligarh Muslim University). They use our money & then raise slogans against PM &CM. I will bury them alive. (12.1) pic.twitter.com/lVIO1A40OH

— ANI UP (@ANINewsUP) January 14, 2020