Delhi News: कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए एक तस्वीर पर सियासी घमासान मच गया है. दरअसल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आरएसएस की ड्रेस में आग लगी पैंट की एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के सहारे कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को ट्वीट कर लिखा है कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने के लिए और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी एक-एक कदम आगे बढ़ रही है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस के जवाब में एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है. जिसमें लिखा गया है कि 1966 में गोवध पर बैन लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे साधु-संतों पर गोलियां चलवाकर नरसंहार किया गया. कांग्रेस का चरित्रः भारत तोड़ो.Also Read - कांग्रेस का तंजः पेट्रोल, डीजल की कीमतें चुनाव की तारीखों से नियंत्रित होती हैं, वैश्विक दरों से नहीं

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे. यह ‘भारत तोड़ो’ और ‘आग लगाओ यात्रा’ है. यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसा किया है. मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस देश में हिंसा चाहते हैं? कांग्रेस को तुरंत इस तस्वीर को हटाना चाहिए. संबित पात्रा ने कहा कि आरएसएस के यूनिफॉर्म को जलते हुए दिखाया गया है. कांग्रेस ने लोगों को उकसाने के लिए ये ट्वीट किया है. Also Read - गुजरात में बीजेपी की नज़र मुस्लिम वोटों पर, 'अल्पसंख्यक मित्र' बनाए जाएंगे, बनाई ये योजना

Delhi | It’s not ‘Bharat Jodo Yatra’ but ‘Bharat Todo’ and ‘Aag Lagao Yatra’. This is not the first time Congress Party has done so. I want to ask Rahul Gandhi do you want violence in this country? Congress should take down this picture immediately: BJP’s Sambit Patra pic.twitter.com/5nnK8y2GyW

— ANI (@ANI) September 12, 2022