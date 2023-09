BJP नेता Shahnawaz Hussain को हार्ट अटैक, मुंबई के Lilavati अस्पताल में भर्ती

भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को कार्डियक अरेटस्ट (Cardiac Arrest) के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital) में भर्ती कराया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain News) को शाम 4.30 बजे लीलावती अस्पताल लाया गया था. उन्हें अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है. फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है. उन्हें ECG के दौरान हार्ट अटैक आया है.

BJP leader Shahnawaz Hussain suffered cardiac arrest and was admitted to Lilavati Hospital in Mumbai, earlier this evening.

